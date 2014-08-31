Из Иловайска вырвались генерал Хомчак и комбат "Ивано-Франковска"
23:47, 31 августа 2014Политика
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Из окружения под Иловайском вырвались командующий войсками сектора "Б" и оперативным командованием "Юг" генерал-лейтенант Руслан Хомчак, комбат "Ивано-Франковска" и несколько десятков бойцов.
REUTERS
О выходе Хомчака рассказал на своем Facebook журналист Юрий Бутусов.
По данным Бутусова, наших военных окружили 106 воздушно-десантная дивизия из Рязани, 9-я мотострелковая бригада из Нижнего Новгорода, отряды спецназа ГРУ РФ и артиллерийские части Северокавказского военного округа России.
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Министр МВД Арсен Аваков в Facebook написал, что в воскресенье днем из окружения вырвался командир батальона "Ивано-Франковск" и 17 его бойцов. 4 из них - раненые.
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