Из Иловайска вырвались генерал Хомчак и комбат "Ивано-Франковска"

О выходе Хомчака рассказал на своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, наших военных окружили 106 воздушно-десантная дивизия из Рязани, 9-я мотострелковая бригада из Нижнего Новгорода, отряды спецназа ГРУ РФ и артиллерийские части Северокавказского военного округа России.

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Министр МВД Арсен Аваков в Facebook написал, что в воскресенье днем из окружения вырвался командир батальона "Ивано-Франковск" и 17 его бойцов. 4 из них - раненые.