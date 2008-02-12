Съезд в Северодонецке перенесли. На улицу?

Дата проведения второго Всеукраинского съезда депутатов всех уровней в Северодонецке перенесена с 23 февраля на 1 марта по организационным причинам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил секретарь оргкомитета съезда, народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (Партия регионов).

«Съезд состоится в Ледовом дворце Северодонецка 1 марта в 12 часов. Если возникнут какие-либо проблемы с помещением, мы готовы проводить съезд и на улице», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, в ходе съезда планируется принять ряд постановлений и резолюций по вопросам развития местного самоуправления, защите прав русскоговорящих граждан, а также по вопросам НАТО и попыток пересмотра истории Великой Отечественной войны.

В свою очередь, сопредседатель оргкомитета съезда, народный депутат Виктор ТИХОНОВ (Партия регионов) уточнил, что работа съезда будет основана на двух европейских хартиях – по вопросам развития местного самоуправления и о региональных языках.

В.ТИХОНОВ также сообщил, что состав делегаций формируется органами местных властей. В то же время, организаторы съезда намерены направить приглашения послам стран Евросоюза и СНГ для участия в форуме.

«На съезд направляются делегаты каждым местным советом в соответствии с заявками депутатов. Что касается возможного участия БОГАТЫРЕВОЙ (секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА – УНИАН), то я лично на совете фракции объявил, что все желающие депутаты должны подать свои заявки. Будет ли там БОГАТЫРЕВА, не знаю. Мы ей запрещать не будем – она пока еще является депутатом и членом Партии регионов», - добавил он.

В.ТИХОНОВ также сказал, что в съезде намерен принимать участие лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Говоря о возможном участии мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, который присутствовал на первом съезде в Северодонецке в 2004 году, В.КОЛЕСНИЧЕНКО отметил: «Если со стороны ЛУЖКОВА будет проявлена инициатива, то он будет на этом съезде».

При этом В.ТИХОНОВ добавил, что в съезде планируется участие представителей России. «Россияне будут однозначно», - заявил он, не уточняя фамилии возможных гостей.

В.ТИХОНОВ также сказал, что организаторы съезда намерены обратиться в органы МВД с просьбой об обеспечении безопасности в связи с тем, что на эту же дату в Северодонецке планируется проведение еще 13 массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, ранее проведение съезда в Северодонецке планировалось на 23 февраля. Организаторы съезда подчеркивали, что съезд носит не политико-партийный, а гуманитарный характер.