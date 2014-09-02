Reuters: ЕС может объявить министра обороны РФ персоной нон грата

Как сообщает агентство Reuters, среди новых мер против России рассматривается возможность запрета на въезд в Евросоюз министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Еврокомиссия подготовит список новых санкций в среду, а уже в пятницу правительства стран Евросоюза окончательно утвердят план действий в ответ на агрессию России в отношении Украины.

Читайте такжеЕС может ужесточить санкции против России в сфере финансов и технологийМежду тем, оговоренное ранее возможное отключение России от международной сети транзакций SWIFT Европа сочла слишком радикальной. Как отмечает агентство, этот вопрос подниматься не будет.