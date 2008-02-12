Бютовец Ляшко может возглавить Гослесхоз

Работники Государственного комитета лесного хозяйства Украины требуют от премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО назначить руководителем комитета профессионала.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Гослесхоза.

В письме, адресованном премьеру, содержится просьба назначить на должность руководителя Гослесхоза человека с профильным образованием и в настоящее время работающего в отрасли.

Как указывалось на пресс-конференции, обращение объясняется появлением информации о возможном назначении на эту должность народного депутата от БЮТ Олега ЛЯШКО. Такое назначение, по мнению работников отрасли, «приведет к падению производства».

На пресс-конференции представители Гослесхоза отметили, что в структуре комитета достаточно опытных специалистов, знакомых с производственными процессами, новейшими технологиями и последними достижениями лесоводов стран Европейского Союза, способными возглавить лесное хозяйство.

Представители Гослесхоза отметили, что их действия продиктованы исключительно заботой об отрасли и никак не связаны с политикой.

По данным Гослесхоза, в 2007 году общая площадь лесов Украины выросла на 63,7 тысяч га, что составляет 111% к объемам 2006 года; была построена 91 лесная дорога общей длиной 200 км; в сводный бюджет страны перечислено на 40% больше, чем в предыдущем году, налогов, сборов и платежей.

Кроме того, на пресс-конференции было указано, что, благодаря механизму открытых торгов, сформирован прозрачный рынок древесины, что позволило государственным лесхозам существенно улучшить финансовые показатели.