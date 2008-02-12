Ющенко и Путин начали переговоры в Кремле

В Москве началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча происходит в формате один на один.

В.ЮЩЕНКО в начале встречи отметил, что сегодня необходимо обсудить широкий спектр вопросов, в частности, те, которые являются очень чувствительными для обеих сторон.

Он заметил, что только План действий Украина-Россия до 2009 года, который планируется подписать сегодня, предусматривает 26 вопросов в разных сферах двустороннего сотрудничества.

«Мы готовы к этому диалогу», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что Украина будет исходить из того, что Россия была и остается стратегическим партнером Украины.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что существуют много тем для обсуждения. Он выделил вопрос о товарообороте между двумя странами, кооперацию в сферах авиации и космоса. Также Президент РФ заметил, что необходимо выводить на политический уровень решение относительно приграничного сотрудничества.

Кроме того, В.ПУТИН поздравил В.ЮЩЕНКО, заметив, что, несмотря на внутриполитическую ситуацию в Украине, визит украинского лидера в Россию все же состоялся.

После встречи состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, по результатам которой планируется подписание В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНЫМ двусторонних документов: Плана действий Украина-Россия до 2009 года (первоочередные меры в двусторонних отношениях) и Протокола Второго заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Также сегодня глава Украинского государства проведет встречу с главными редакторами ведущих российских СМИ в государственном информационном агентстве «ИТАР-ТАСС».

13 февраля Президент Украины встретится с представителями украинской общины, ознакомится с деятельностью Культурного центра Украины в Москве и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

В составе официальной делегации: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь Украинской части Комиссии Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Украины, председатель Украинской части Подкомитета по международному сотрудничеству Владимир ОГРЫЗКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, министр образования и науки Украины, председатель Украинской части Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества Иван ВАКАРЧУК, министр обороны Украины, председатель Украинской части Подкомитета по вопросам безопасности Юрий ЕХАНУРОВ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.