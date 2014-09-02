В центре Славянска силовики обнаружили тайник с боеприпасами

Об этом в Славянске рассказал журналистам куратор батальона «Киев-1» Евгений Дейд. По его данным, бойцы батальона обнаружили тайник сегодня, 2 сентября, в подвале одного из недостроенных зданий в центре города по подсказке местных жителей. В тайнике был обнаружен в ящик с 5-ю противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). При этом злоумышленники установили растяжку возле боеприпасов, таким образом заминировав оружие.

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Дейдей подчеркнул, что после освобождения Славянска эта постройка была обследована и никакого оружия и взрывоопасных предметов в ней обнаружено не было. Поэтому он предположил, что ПТУР были занесены в здании недавно и готовились для возможных боевых действий или провокаций.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 28 августа в Славянске и Славянском районе пиротехники после освобождения территории от боевиков, которое состоялось 5 июля, обнаружили, изъяли и обезвредили почти 10 тыс. взрывоопасных предметов.