В Славянском районе после боевиков обезврежено около 10 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом сообщили в пресс-службе Славянского городского совета со ссылкой на заместителя начальника сводного отряда ГСЧС Украины №1 в Донецкой области Евгения Василевского.

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По его словам, о масштабности работы, проведенной специалистами отряда, свидетельствуют следующие цифры: со дня освобождения города 5 июля на территории Славянска и района было обследовано 372,2 га территории, 31,9 га водоемов, 635 зданий.

Евгений Василевский также сообщил, что за это время было обнаружено, изъято и обезврежено 9816 взрывоопасных предметов - минометных мин, артиллерийских снарядов, боевых гранат и мин, реактивных боеприпасов и др. В том числе - 269 специально установленных взрывоопасных предметов.

Заместитель начальника подчеркнул, что накануне учебного года специалисты обследовали территорию всех школ и детских садов города, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

Он отметил, что сегодня специалисты пиротехнической службы фиксируют значительное уменьшение ежедневных заявок от населения - с 30 до 10 -15 в день. Несмотря на такую положительную тенденцию, руководство сводного отряда ГСЧС настоятельно рекомендует жителям Славянска быть осторожными и внимательными, и в случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае не перемещать их, обозначить место нахождения подручными средствами и срочно звонить по телефону «101» или в оперативный штаб, сообщил Василевский.