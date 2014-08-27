В Славянске секретарем горсовета стал регионал Павел Придворов

В Славянске Донецкой области секретарем городского совета избран бывший член Партии регионов Павел Придворов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского совета.

В сообщении отмечается, что Придворов был избран 26 августа на сессии Славянского городского совета. В ходе тайного голосования кандидатуру Придворова поддержали 34 из 38 депутатов городского совета.

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Накануне кандидат встречался с представителями общественности Славянска, где он заверил горожан, что понимает сложность ситуации и считает: главное сегодня - консолидация усилий всей общины для восстановления города. Придворов сообщил, что прекращает деятельность в рядах Партии регионов, чтобы снять политическую составляющую напряженной ситуации.

Всем присутствующим на сессии представителям общественности, которые выразили желание выступить, предоставили такую возможность. Все согласились, что человек, претендующий на должность руководителя, должен обязательно соответствовать следующим требованиям: быть патриотом Украины, жителем Славянска и хорошим профессионалом. И надо дать ему возможность работать, но при этом секретарь горсовета обязательно должен отчитываться перед обществом, подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили Славянск от террористов, которые находились в городе с середины апреля.