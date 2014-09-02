Украинские военные попали под обстрел под Славянском

Колонна двигалась под флагом десантников в составе 5 единиц грузовиков и бронетехники, сообщает Радио Свобода.

В колонне также был автомобиль с надписью «Айдар». Украинские военные ответили огнем в сторону ближайшей лесополосы.

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Также десантники вели предупредительную стрельбу в воздух, не позволяя автомобилям обогнать колонну