Украинские военные попали под обстрел под Славянском

04:49, 02 сентября 2014
Политика
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1 сентября в 18:35 на участке автодороги из Артемовска в Славянск из стрелкового оружия была обстреляна колонна украинских войск.

Eugen Sylkin, Facebook

Колонна двигалась под флагом десантников в составе 5 единиц грузовиков и бронетехники, сообщает Радио Свобода.

В колонне также был автомобиль с надписью «Айдар». Украинские военные ответили огнем в сторону ближайшей лесополосы.

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Также десантники вели предупредительную стрельбу в воздух, не позволяя автомобилям обогнать колонну

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