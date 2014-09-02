Украинские военные попали под обстрел под Славянском
04:49, 02 сентября 2014Политика
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1 сентября в 18:35 на участке автодороги из Артемовска в Славянск из стрелкового оружия была обстреляна колонна украинских войск.
Украинские военные попали под обстрел под Славянском / Eugen Sylkin, Facebook
Колонна двигалась под флагом десантников в составе 5 единиц грузовиков и бронетехники, сообщает Радио Свобода.
В колонне также был автомобиль с надписью «Айдар». Украинские военные ответили огнем в сторону ближайшей лесополосы.
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Также десантники вели предупредительную стрельбу в воздух, не позволяя автомобилям обогнать колонну
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