Кэмерон: Россия под дулом автомата вынуждает Украину отказаться от демократического выбора
Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявляет, что Россия принуждает Украину отказаться от демократического выбора под дулом автомата.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
«Россия пытается вынудить Украину отказаться от своего демократического выбора под дулом автомата», – заявил британский премьер.
«На протяжении последних двух недель мы видели резкую активизацию российской военной поддержки сепаратистов на востоке Украины, в частности и вторжение российских войск, которые ведут боевые действия», – отметил Кэмерон.
По его мнению, наилучшим вариантом поддержки Украины со стороны ЕС будет введение новых санкций против России.
Читайте такжеМеркель признала противостояние между Украиной и Россией«Мы оказываем финансовую поддержку Украине, мы оказываем техническую поддержку. Партнерство между Украиной и НАТО является очевидным. И НАТО будет проводить некоторые учения в западной Украине. Я не считаю, что правильным подходом было бы вооружить украинские правительственные войска. Думаю, что мы должны сосредоточиться на той поддержке, которую я назвал. Самое лучшее, что мы можем сделать для помощи Украине – это выстроить коалицию в Европе и Америке для жестких санкций, чтобы продемонстрировать России, что отношения с остальным миром в корне меняются», – добавил премьер Британии.
Сегодня канцлер Германии выступила с поддержкой ужесточения санкций против России, но отметила, что Евросоюз не рассматривает варианта разрешения конфликта в Украине военным путем.
Раньше в Еврокомиссии сообщили, что работают над проектом ужесточения санкций против России из-за ее действий в Украине.
Читайте такжеЕще один сенатор США выступил за предоставлении Украине оружияВ четверг украинский президент Петр Порошенко заявил о факте пребывания на территории Украины российских войск.
НАТО обнародовало новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о пребывании в Украине российских войск. Россия эти факты отрицает.