Кэмерон: Россия под дулом автомата вынуждает Украину отказаться от демократического выбора

Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Россия пытается вынудить Украину отказаться от своего демократического выбора под дулом автомата», – заявил британский премьер.

«На протяжении последних двух недель мы видели резкую активизацию российской военной поддержки сепаратистов на востоке Украины, в частности и вторжение российских войск, которые ведут боевые действия», – отметил Кэмерон.

По его мнению, наилучшим вариантом поддержки Украины со стороны ЕС будет введение новых санкций против России.

Читайте такжеМеркель признала противостояние между Украиной и Россией«Мы оказываем финансовую поддержку Украине, мы оказываем техническую поддержку. Партнерство между Украиной и НАТО является очевидным. И НАТО будет проводить некоторые учения в западной Украине. Я не считаю, что правильным подходом было бы вооружить украинские правительственные войска. Думаю, что мы должны сосредоточиться на той поддержке, которую я назвал. Самое лучшее, что мы можем сделать для помощи Украине – это выстроить коалицию в Европе и Америке для жестких санкций, чтобы продемонстрировать России, что отношения с остальным миром в корне меняются», – добавил премьер Британии.

Сегодня канцлер Германии выступила с поддержкой ужесточения санкций против России, но отметила, что Евросоюз не рассматривает варианта разрешения конфликта в Украине военным путем.

Раньше в Еврокомиссии сообщили, что работают над проектом ужесточения санкций против России из-за ее действий в Украине.

Читайте такжеЕще один сенатор США выступил за предоставлении Украине оружияВ четверг украинский президент Петр Порошенко заявил о факте пребывания на территории Украины российских войск.

НАТО обнародовало новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о пребывании в Украине российских войск. Россия эти факты отрицает.