Дипломаты предоставили Украине четыре рекомендации по результатам Саммита ЕС

Об этом говорится в заявлении организации.

"Первое - Малопонятная и неопределенная позиция относительно необъявленной агрессии России и откровенный провал Минской встречи существенно ослабили переговорные позиции Украины в Брюсселе. Киев должен прекратить играть в «миротворчество», наконец назвать войну войной и на этой основе консолидировать и мобилизовать общество. Это будет способствовать позитивным для Украины результатам Саммита НАТО, который должен состояться 4-5 сентября в Уэльсе", - отмечают дипломаты.

"Второе - Пророссийская позиция ряда европейских стран является результатом не только соответствующей работы Кремля, но и свидетельством серьезных просчетов внешней политики Украины на этом направлении. МИД Украины должен предпринять незамедлительные и кардинальные выводы из этого.

Третье - Украина должна проработать вопрос срочного приобретения вооружений как со странами ЕС, так и с другими государствами-производителями оружия, в частности Канадой, Японией, Южной Кореей, ЮАР и т.д. Поддержка Украины в этом вопросе, должна стать определяющим критерием отношения к соответствующей стране на годы вперед", - говорится в сообщении.

Дипломаты завершают четвертой рекомендацией: "Мир внимательно наблюдает за событиями в Украине. Мы можем рассчитывать на помощь в противодействии агрессии Москвы, если мы продемонстрируем способность бороться - сплотиться вокруг Независимости и демократии, перевести экономику на «военную колею», существенно снизить уровень коррупции, ликвидировать «пятую колонну», не допустить российских агентов в новый Парламент".

Справка: Благотворительный фонд “Майдан иностранных дел” предлагает украинцам и миру профессиональный взгляд на внешнюю политику Украины - адекватные, понятные, эффективные, основанные на незыблемости прав человека и рациональному интересы граждан, бизнеса, общества и государства формы и направления международной деятельности.

Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, председатель "Комитет избирателей Украины".