Украинцы сами выберут будущее своей страны - генсек НАТО ответил Путину

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Расмуссен заявил, комментируя заявление президента России Владимира Путина о государственном статусе так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Читайте такжеНАТО будет говорить с Украиной о членстве, когда она отменит внеблоковый статус - Расмуссен"Украина - суверенная нация, и это украинцы без внешнего вмешательства должны решать будущее своей страны", - сказал генсек НАТО.

Кроме того, Расмуссен отметил, что ему известно о планах президента Украины Петра Порошенко провести реформы, направленные на децентрализацию.