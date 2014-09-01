Украинцы сами выберут будущее своей страны - генсек НАТО ответил Путину
15:29, 01 сентября 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что только украинцы, без любого внешнего вмешательства, должны решать будущее своего суверенного государства.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Расмуссен заявил, комментируя заявление президента России Владимира Путина о государственном статусе так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Читайте такжеНАТО будет говорить с Украиной о членстве, когда она отменит внеблоковый статус - Расмуссен"Украина - суверенная нация, и это украинцы без внешнего вмешательства должны решать будущее своей страны", - сказал генсек НАТО.
Кроме того, Расмуссен отметил, что ему известно о планах президента Украины Петра Порошенко провести реформы, направленные на децентрализацию.
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