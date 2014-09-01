The Washington Post: Мысли о возможной войне в Европе – не истерический бред

Энн Эплбаум в своей статье, которая называется «Мысли о возможной войне в Европе – не истерический бред», опубликованной в американской газете The Washington Post, сравнивает ситуацию в Польше летом 1939 г. и ситуацию в Украине летом 2014 г.

Снова и снова, в течение всей моей взрослой жизни, мне показывали фотографии, сделанные чудесным летом 1939 г. в Польше: дети, играющие на солнце, модно одетые женщины на улицах Кракова. Я даже видела фото со свадьбы родственников, которая состоялась в июне 1939 г., в саду польского загородного дома, который сейчас принадлежит мне. Все эти фотографии вселяют чувство обреченности, так как мы все знаем, что произошло потом. В сентябре 1939 г. состоялось вторжение с востока и с запада, оккупация, хаос, разрушения, геноцид. Большинство людей, которые присутствовали на той свадьбе в июне, вскоре погибли или оказались в изгнании. Никто из них больше не вернулся в этот дом.

По прошествии времени они кажутся наивными. Вместо того чтобы праздновать свадьбы, они должны были все бросить, мобилизоваться, подготовиться к тотальной войне, пока это было возможно. А теперь я должна спросить: должны ли украинцы летом 2014 г. сделать то же самое? Должны ли жители Центральной Европы присоединиться к ним?

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Я понимаю, что этот вопрос кажется истерией, и звучит по-дурацки апокалиптически для читателей США или Западной Европы. Но выслушайте меня, хотя бы потому, что этот вопрос задают многие люди в Восточной Европе сейчас. В течение нескольких последних дней российские войска с флагом неизвестной ранее страны, Новороссии, перешли через границу юго-восточной Украины. Российская академия наук недавно сообщила, что опубликует историю Новороссии этой осенью, предположительно отнеся её происхождение ко временам правления Екатерины Великой. Как сообщалось, в Москве было представлено несколько карт Новороссии. На некоторых из них включена территория Харькова и Днепропетровска, городов, которые пока еще ​​находятся в сотнях километрах от боевых действий. На других картах Новороссия объединяет земли вдоль побережья, соединяя Россию с Крымом, а также с Приднестровьем, оккупированным Россией регионом Молдовы. Даже если все начнется с непризнанного «государства-обрубка» – Абхазия и Южная Осетия, «государства», которые Россия отрезала от Грузии, тому пример – Новороссия со временем может увеличиться.

Российские солдаты должны будут создать это государство – какое число их понадобится, будет зависеть от того, как сильно будет сражаться Украина, и кто им будет помогать – но в итоге России понадобится гораздо больше, чем солдаты, чтобы удержать эту территорию. Ситуация в Новороссии не будет стабильной до тех пор, пока её будут населять украинцы, которые хотят, чтобы она осталась украинской. Эту проблему можно решить уже знакомым способом. Несколько дней назад Александр Дугин, радикальный националист, чьи взгляды помогли сформировать мнение российского президента, сделал примечательное заявление. «Украину нужно очистить от идиотов», написал он, а затем призвал к «геноциду» «расы ублюдков».

Однако Новороссию будет трудно сохранить, если у нее появятся противники на Западе. Возможные решения этой проблемы также пока обсуждаются. Не так давно Владимир Жириновский – член российского парламента и придворный шут, который иногда позволяет себе говорить те вещи, которые не могут себе позволить другие чиновники – заявил, что Россия должна использовать ядерное оружие против Польши и стран Балтии – «карликовых государств», как он их назвал – и показать Западу, кто на самом деле правит в Европе: «Америка – ничего ей не угрожает, она далеко, а вот восточноевропейские страны сами себя ставят, так сказать, под угрозу полного уничтожения», – заявил он. И Владимир Путин снисходительно относится к подобным заявлениям: высказывания Жириновского не отображают официальную политику России, как сказал президент, но при этом его партия продолжает существовать.

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Гораздо более серьезный человек, российский диссидент, аналитик Андрей Пионтковский недавно опубликовал статью, в которой он утверждает, повторяя угрозы Жириновского, что Путин действительно подумывает о возможности ограниченных ядерных ударов – возможно по одной из балтийских столиц, возможно, по одному из польских городов – чтобы доказать, что НАТО – это бесполезное и бессмысленное образование, которое не осмелится нанести ответный удар, опасаясь еще большей катастрофы. И на самом деле, во время военных учений в 2009-2013 гг. российская армия открыто «практиковалась» наносить ядерные удары по Варшаве.

Неужели все это всего лишь бред сумасшедших? Возможно, так и есть. Возможно, Путин слишком слаб, чтобы совершить что-нибудь подобное, возможно, это всего лишь попытки напугать Запад, возможно, олигархи остановят его. Но в 1933 г. книга Mein Kampf тоже казалась западным и немецким читателям истеричным вздором. Приказы Сталина «ликвидировать» целые классы и социальные группы в Советском Союзе тоже показались бы нам безумием, если бы мы тогда о них услышали.

Но Сталин сдержал свое слово и выполнил все свои угрозы, не потому, что он был сумасшедшим, а потому что он с упорством и до конца следовал своей собственной логике – и потому, что никто его не остановил. Сегодня никто не может остановить Путина. Поэтому можно ли назвать подготовку к всеобщей войне истерией? И разве нежелание готовиться к ней не является свидетельством наивности?