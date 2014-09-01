За последние дни РФ перебросила в Украину 10-20 тысяч своих солдат - советник министра обороны

09:10, 01 сентября 2014
Политика
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За последние дни Россия перебросила на Донбасс 10-20 тысяч своих солдат.

REUTERS

Об этом в соцсети написал координатор Гражданского движения "Спільна справа", советник министра обороны Александр Данилюк. Читайте такжеВ России подсчитали количество собственных солдат на Донбассе - их около 15 тысяч

"Россияне загнали за эти дни в Украину 10-20 тысяч своих солдат. Это вдобавок к тому, что здесь уже было. Надо прекратить играть в тербатальоны и начать разворачивать бригады в дивизии", - отметил он.

публикацияOleksandr Danylyuk.
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