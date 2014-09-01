Украинские военные получат от США бронежилеты, технику и колючую проволоку

Последние поставки включают шлемы, роботы по обезвреживанию боеприпасов, радиоприемники,бронежилеты, индивидуальные аптечки, спальные коврики и куртки. В ближайшие недели будут направлены приборы ночного видения, тепловизоры и дополнительные радиостанции, передает Голос Америки.

Кроме того, поддержку получит и Государственная пограничная служба Украины: одежда, палатки, генераторы малой мощности, ручные топливные насосы, инженерное оборудование, средства связи, транспортные средства, индивидуальное нелетальне тактическое снаряжение и средства наблюдения.

Последние поставки включают: экскаваторы, автокраны,тепловизоры, оборудование видеонаблюдения, средства связи, палатки, колючая проволока, спальные мешки, и небольшие электрогенераторы. В будущем США поставят дополнительную технику и оборудование видеонаблюдения, грузовик и малые патрульные суда.

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Кроме этого, эксперты министерства обороны США встретятся с украинскими коллегами, для оценки конкретных мероприятий и программ, направленных на оборону.

Министерство обороны и Государственный Департамент используют 19 миллионов долларов из Глобального Резервного фонда безопасности для подготовки и оснащения Национальной Гвардии Украины. Ожидаем, что обучение начнется в 2015 году.