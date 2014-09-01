В ООН считают, что Украине необходимо усовершенствовать законодательство о вынужденных переселенцах



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами в Харькове.

Шимонович подчеркнул, что будет обращаться с предложением к органам власти Украины улучшить законодательство в отношении вынужденных переселенцев. Он также подчеркнул, что на этот вопрос должна обратить внимание мировая общественность.

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«Я буду обращаться в органы власти Украины, чтобы было усовершенствовано законодательство, которое позволит лучшим образом сохранять права вынужденных переселенцев, предоставлять им больше возможностей. Наконец, я хотел бы также подчеркнуть, что это вопрос должен стать предметом беспокойства и международного сообщества. Точно такой месседж я передам и в Женеве, и в Нью-Йорке», - сказал представитель ООН.