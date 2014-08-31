Террористы обстреляли завод в Лутугино и взорвали мост через Кальмиус

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"Вчера около 18:30 российские террористы обстреляли Лутугинский научно-производственный валковый комбинат. Огонь по заводу прокатных валков велся со стороны населенных пунктов Волнухино и Краснодон. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.

Читайте такжеБоевики в районе Новоазовска из-за наблюдателей ОБСЕ заменили новую военную технику на старуюКроме того, в СНБО проинформировали, что близ села Гранитное Тельмановского района террористы взорвали автомобильный мост через реку Кальмиус.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в Новоазовске называют себя миротворцами и раздают местным жителям инструкции, как себя вести.