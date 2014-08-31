В сети появилось еще одно видео с "кадыровцами" на Донбассе

Как утверждается в описании видео, оно снято на Донбассе.

На записи видно, как группа вооруженных людей в полной экипировке идет по улице города (в описании утверждается, что это Донбасс).

Люди на видео говорят на языке, похожем на чеченский с отдельными вставками русского.