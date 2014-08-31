В сети появилось еще одно видео с "кадыровцами" на Донбассе
12:28, 31 августа 2014Политика
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Запись, на которой зафиксированы люди, идентифицированные как "кадыровцы", появилась в сети.
Кадыровцы на зачистке / youtube EuroMaidan
Как утверждается в описании видео, оно снято на Донбассе.
На записи видно, как группа вооруженных людей в полной экипировке идет по улице города (в описании утверждается, что это Донбасс).
Люди на видео говорят на языке, похожем на чеченский с отдельными вставками русского.
Кадыровцы проводят зачистку на Донбассе
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