В сети появилось еще одно видео с "кадыровцами" на Донбассе

12:28, 31 августа 2014
Политика
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Запись, на которой зафиксированы люди, идентифицированные как "кадыровцы", появилась в сети.

Кадыровцы на зачистке

Как утверждается в описании видео, оно снято на Донбассе.

На записи видно, как группа вооруженных людей в полной экипировке идет по улице города (в описании утверждается, что это Донбасс).

Люди на видео говорят на языке, похожем на чеченский с отдельными вставками русского.

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