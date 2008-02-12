Мороз попросил аудиенции у американского посла
09:32, 12 февраля 2008Политика
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Лидер СПУ будет защищать Рудьковского
На сегодня, 12 февраля, запланирована встреча лидера СПУ Александра МОРОЗА с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.
Встреча состоится в 15.00 в здании Посольства США в Украине (г. Киев, ул. Юрия Коцюбинского, 10), сообщает пресс-служба СПУ.
По данным пресс-службы, в ходе встречи будут “обсуждаться факты произвола и волюнтаризма в Украине, не имеющие никакого отношения к провозглашаемым демократическим лозунгам современными руководителями Украинского государства, в частности, обстоятельства судебного процесса над экс-министром транспорта и связи Украины Николаем РУДЬКОВСКИМ”.
По окончании встречи запланирован подход А.МОРОЗА и В.ТЕЙЛОРА к прессе.
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