Ночь в Донецке прошла относительно спокойно, обстрелы возобновились утром – горсовет

Ночь с 29 на 30 августа в Донецке прошла без обстрелов и активных действии, утром во многих районах города снова слышны залпы тяжелых орудий, говорится в сообщении Донецкого городского совета.

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«По состоянию на 9.30 в Донецке в штатном режиме работают системы жизнеобеспечения. Ремонтные бригады продолжают вести работы на поврежденных сетях газо- и электроснабжения. Энергетики частично восстановили энергоснабжение Кировского, Петровского и Буденновского районов. Запитан Северный водопроводный узел, и вода жителям Киевского района будет подаваться по графику с 19.00 до 22.00», - сказано в сообщении горсовета.

В горсовете также сообщили, что общественный транспорт вышел на автомагистрали города и работает по графикам выходного дня.