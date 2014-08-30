Украина получит поддержку Запада, если будет эффективно сопротивляться - эксперты

Украине надо продержаться до 18-го сентября, сохранить свою армию, мобилизовать резервы и готовиться к обороне. Это сейчас Европа и США вяло реагируют на российское вторжение.

Если украинцы выстоят месяц - получат поддержку от цивилизованного мира. По крайней мере, так считают эксперты. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Это уже не АТО, а реальная война с регулярными подразделениями армии, которая много лет готовилась к захватническим походам. Но эксперты говорят, что паниковать не стоит.

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Россия вводит войска небольшими частями, стараясь не слишком раздражать Европу и США. А если украинцы будут эффективно сопротивляться, то нам помогут, считает военный эксперт Владимир Горбач.

"В Украине Путин ведет реальную войну, а в противостоянии с Западом он блефует. Нам нужно продержаться как можно дольше без паники, без провалов военных, без капитуляции на условиях создания квазигосударства на Востоке. Надо проявлять стойкость и мужество, сколько это возможно", - говорит он. Держаться надо хотя бы до 18 сентября - до встречи президентов Украины и США Порошенко и Обамы. Это сейчас Запад вяло реагирует на агрессию, которую называет проникновением.

"Наша главная задача - обеспечить адекватный ответ, как бы это жестко не звучало, чем больше будет потерь с российской стороны, тем быстрее мир будет реагировать на те события в Украине", - считает эксперт.

Военный эксперт Сергей Згурец убежден, что мир поможет техникой и вооружением, а вот воевать за свою землю надо самим украинцам. По его мнению, сейчас главное - резервы. Вновь созданные батальоны нужно вооружать бронетехникой. Также на Юг Украины стоит подтягивать системы противовоздушной обороны. Российские солдаты не слишком рвутся в бой, поэтому враг будет воевать авиацией.