ООН: РФ признают нарушителем международного права, если информация о вторжении подтвердится

Об этом он сказал выступая перед членами Совета Безопасности.

Фелтман проинформировал Совет Безопасности об активизации деятельности вооруженных групп, оперирующих в Донецкой области.

По его словам, насилие, распространилось на южное побережье Украины, в направлении порта Мариуполь, который имеет важное стратегическое значение. Вооруженные формирования, в частности, захватили город Новоазовск.

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«Мы не можем игнорировать тревожные сообщения об участии российских военных в новой волне эскалации. Если эти данные подтвердятся, они будут свидетельствовать о прямом нарушении международного права и Устава ООН, - заявил Джеффри Фелтман. - У Организации Объединенных Наций нет независимых инструментов для проверки этой информации, а Российская Федерация решительно отрицает эти сообщения».

Заместитель Генерального секретаря также сослался на сообщения о том, что на территорию Украины непрерывно поставляется оружие из России.

Джеффри Фелтман подчеркнул, что главная задача на текущий момент – обратить вспять эскалацию боевых действий, которая наблюдалась в течение последних двух суток, и перейти от вооруженного противостояния к политическому диалогу.