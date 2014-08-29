ООН: РФ признают нарушителем международного права, если информация о вторжении подтвердится
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил о необходимости найти конструктивный путь урегулирования кризиса, последствия которого могут выйти далеко за пределы Украины.
Об этом он сказал выступая перед членами Совета Безопасности.
Фелтман проинформировал Совет Безопасности об активизации деятельности вооруженных групп, оперирующих в Донецкой области.
По его словам, насилие, распространилось на южное побережье Украины, в направлении порта Мариуполь, который имеет важное стратегическое значение. Вооруженные формирования, в частности, захватили город Новоазовск.
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«Мы не можем игнорировать тревожные сообщения об участии российских военных в новой волне эскалации. Если эти данные подтвердятся, они будут свидетельствовать о прямом нарушении международного права и Устава ООН, - заявил Джеффри Фелтман. - У Организации Объединенных Наций нет независимых инструментов для проверки этой информации, а Российская Федерация решительно отрицает эти сообщения».
Заместитель Генерального секретаря также сослался на сообщения о том, что на территорию Украины непрерывно поставляется оружие из России.
Джеффри Фелтман подчеркнул, что главная задача на текущий момент – обратить вспять эскалацию боевых действий, которая наблюдалась в течение последних двух суток, и перейти от вооруженного противостояния к политическому диалогу.