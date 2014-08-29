Проект решения Саммита ЕС не содержит санкций против России

Фотокопию проекта распространило издание Financial Times.

Документ был согласован со всеми странами-членами ЕС на уровне постоянных представителей (послов в ЕС). Заседание состоялось 27 августа - в день массированного вторжения в Украину российских войск, пишет УП.

Как выяснилось, на тот момент европейские столицы не были готовы ни к санкциям в отношении РФ, ни даже к резкому осуждению российских действий. В частности, в проекте решения саммита нет осуждения факта отправки в Украину "гуманитарного конвоя".

Украине посвящены 4 пункта решения.

"ЕС осуждает конфликт на Востоке Украины, интенсивность которого возрастает. ЕС очень обеспокоен сообщениями о возрастающем потоке бойцов и оружия с территории РФ в Украину, а также сообщениями об участии российских войск в операциях на территории Украины", - начинается "украинский" блок проекта.

ЕС настаивает на необходимости долговременного политического решения, которое будет базироваться на уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

"Первыми шагами должны быть взаимно согласовано прекращение огня, восстановление контроля Украины за рубежом и прекращение потока оружия, военного персонала и военных материалов из РФ в Украину", - отмечено в документе.

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Новые санкции, в соответствии с этим документом, остаются в далекой перспективе: "Европейский совет продолжает быть привлеченным к мониторингу и оценке ограничительных мер, которые предпринял ЕС, и остается готовым к следующим шагам, в свете того, как будут развиваться события".