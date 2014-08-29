Российские танки уже под Мариуполем - СМИ

07:51, 29 августа 2014
Политика
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Вблизи Мариуполя российские военные готовят очередной плацдарм для продвижения вглубь Украины.

Фото Міністерства оборони РФ

Недалеко от города зафиксировано 60 российских танков, сообщает ТСН.uа.

Сейчас российские боевые группы отправляются из Новоазовска в Мариуполь. Они обстреляли из минометов блокпост украинских силовиков в селе Безымянное. По данным разведки, россияне закрепились в этом селе и сейчас находятся в 20 км от Мариуполя.

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По словам украинских солдат, никакие "ополченцы" против них не воюют.

"Идет российское вторжение, это однозначно. Мы вчера в этом убедились, когда в Новоазовск вошли российские танки с российскими флагами и солдатами", - рассказывают военные.

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