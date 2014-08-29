Российские танки уже под Мариуполем - СМИ

Недалеко от города зафиксировано 60 российских танков, сообщает ТСН.uа.

Сейчас российские боевые группы отправляются из Новоазовска в Мариуполь. Они обстреляли из минометов блокпост украинских силовиков в селе Безымянное. По данным разведки, россияне закрепились в этом селе и сейчас находятся в 20 км от Мариуполя.

Читайте такжеРоссияне укрепляются в Новоазовске и готовят новое наступление"Нам приходится постоянно менять позиции, потому что корректировщики наводят на нас огонь противника. Мы только что задержали корректировщика, который наводил на нас установку "Град", - рассказывает один из украинских бойцов.

Читайте такжеБоевики пообещали выполнить приказ Путина – заявили, что выпустят украинских военных из окружения"Со стороны России зашло 50 танков, а у нас 7 РПГ. Все, больше ничего у нас против танков нет. Есть еще "Мухи" и АКМ 62-го года выпуска", - говорит другой военный.

По словам украинских солдат, никакие "ополченцы" против них не воюют.

"Идет российское вторжение, это однозначно. Мы вчера в этом убедились, когда в Новоазовск вошли российские танки с российскими флагами и солдатами", - рассказывают военные.