Силы АТО под Иловайском отразили атаку российских танков и взяли 12 пленных - Семенченко
14:48, 29 августа 2014Политика
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Украинских военных под Иловайском атаковали 7 российских танков.
REUTERS
Сегодня под Иловайском бойцов АТО атаковали российские танки и пехота.
Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
"До меня дозвонился командир одной из групп, которая прорывалась из города. Их атаковали семь русских танков и батальон пехоты. Атаковал во время движения", - написал он.
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Семенченко отмечает, что бойцы успешно отбили атаку и взяли 12 пленных.
"Все что было можно для них я сделал. Сейчас все зависит от их стойкости и ваших молитв. Сейчас уже поздно кого-то опять пикетировать. Сейчас надо просто ждать", - отметил комбат.
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