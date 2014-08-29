Силы АТО под Иловайском отразили атаку российских танков и взяли 12 пленных - Семенченко

Сегодня под Иловайском бойцов АТО атаковали российские танки и пехота.

Об этом сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"До меня дозвонился командир одной из групп, которая прорывалась из города. Их атаковали семь русских танков и батальон пехоты. Атаковал во время движения", - написал он.

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Семенченко отмечает, что бойцы успешно отбили атаку и взяли 12 пленных.

"Все что было можно для них я сделал. Сейчас все зависит от их стойкости и ваших молитв. Сейчас уже поздно кого-то опять пикетировать. Сейчас надо просто ждать", - отметил комбат.