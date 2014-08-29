С начала АТО погибли 789 украинских военных
14:01, 29 августа 2014Политика
0 0
За последние сутки в зоне проведения АТО погибли 10 украинских бойцов.
REUTERS
В течение последних суток в зоне АТО погибли 10 и ранены 30 военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Читайте такжеПо данным ООН, с начала войны на Донбассе погибли более 2,5 тысяч человек
По его словам, всего с начала антитеррористической операции на востоке Украины погибли 789 военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter