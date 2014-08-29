С начала АТО погибли 789 украинских военных

В течение последних суток в зоне АТО погибли 10 и ранены 30 военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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По его словам, всего с начала антитеррористической операции на востоке Украины погибли 789 военных.