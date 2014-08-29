Путин утверждает, что Порошенко пообещал отдать ему "заблудившихся" российских десантников

Об этом он сказал Всероссийском молодежном форуме "Селигер-2014", передает РИА Новости.

«Я считаю, что это вопрос технический. Мы с Петром Алексеевичем Порошенко (в Минске - ред.) об этом говорили, и он заверил меня в том, что российские военнослужащие будут переданы России, также как мы передавали и передаем до сих пор военнослужащих украинской армии», - сказал Путин.

Кроме того, он заявил, что верит в то, что российские военнослужащие, задержанные на Украине, действительно заблудились.

Читайте такжеРоссийских военных увольняют за отказ ехать "на учения" – СМИ«На самом деле это правда, и я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там нет маркированной границы», - сказал Путин

Напомним, 25 августа в Донецкой области, спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Впоследствии СБУ обнародовало видео допросов задержанных, на которых десантники свидетельствуют, что собирались на военные учения. В свою очередь, по официальному заявлению Кремля, десантники "случайно" пересекли украинскую границу.