Нацгвардия взяла под контроль Комсомольское на Донетчине
Украинские военные продолжают укреплять оборону Мариуполя.
Национальная гвардия Украины взяла под контроль населенный пункт Комсомольское Донецкой области и усилила оборону Мариуполя.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
«Военнослужащие Нацгвардии взяли под контроль Комсомольское Донецкой области», - говорится в сообщении.
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«Первая оперативная бригада Национальной гвардии Украины успешно осуществила марш и усилила укрепление и оборону города Мариуполь Донецкой области», - сообщает Нацгвардия.
«В ходе боевых действий подразделениями бригады взят под контроль населенный пункт Комсомольское Донецкой области. В результате боев трое военнослужащих получили ранения. Им предоставлена необходимая медицинская помощь», - отмечается в сообщении.