Нацгвардия взяла под контроль Комсомольское на Донетчине

Украинские военные продолжают укреплять оборону Мариуполя.

Национальная гвардия Украины взяла под контроль населенный пункт Комсомольское Донецкой области и усилила оборону Мариуполя. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии. «Военнослужащие Нацгвардии взяли под контроль Комсомольское Донецкой области», - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Луганске и Иловайске идут бои, в районе Мариуполя силы АТО минируют территорию - Тымчук «Первая оперативная бригада Национальной гвардии Украины успешно осуществила марш и усилила укрепление и оборону города Мариуполь Донецкой области», - сообщает Нацгвардия. «В ходе боевых действий подразделениями бригады взят под контроль населенный пункт Комсомольское Донецкой области. В результате боев трое военнослужащих получили ранения. Им предоставлена необходимая медицинская помощь», - отмечается в сообщении.

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