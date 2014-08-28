ЕС усилит санкции против России, если эскалация кризиса в Украине будет увеличиваться - постпред Франции в ООН



Об этом он сообщил на срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с вводом российских войск на территорию Украины.

«Поддержка Россией сепаратистов и нарушение территориальной целостности Украины, надо с этим что-то делать. Присутствие российских солдат на территории Украины и их прямое участие рядом с сепаратистами и окружение Новоазовска не должно быть», - сказал он.

Постпред Франции отметил, что «Россия должна уважать суверенитет Украины и должна остановить свою поддержку сепаратистов и принять двустороннее прекращение огня. На фоне этого надо искать долгосрочное политическое решение».

«Также необходимо вернуть контроль на украинско-российской границе», - добавил он.

«Мы ожидаем, что Россия будет участвовать в серьезном диалоге и это будет на пользу всем сторонам», - отметил Аро.

Читайте такжеЭльмар Брок инициирует ужесточение санкций против России

«Встреча 26 августа между Порошенко и Путиным не дала никаких пока результатов, но все же это было положительным, необходимо восстановить прямой контакт между двумя президентами», - отметил Аро.

Он убежден, что «украинский кризис - одна из крупнейших кризисов в Европе, после окончания холодной войны».

Представитель Франции в ООН предупредил, что «если Россия будет и впредь отвергать возможность начать политический диалог, мы будем увеличивать давление, вот почему ЕС начал санкции против России и санкции будут увеличены, если эскалация кризиса будет увеличиваться».