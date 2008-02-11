Представитель БЮТ: в Киеве нет избиркома, а есть группа перепуганных людей

Киевская городская территориальная избирательная комиссия (КГТИК) остановила рассмотрение вопроса о регистрации 15 новых депутатов от БЮТ в Киевском городском совете.

Как сообщил УНИАН представитель БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, соответствующее решение было принято сегодня на заседании теризбиркома.

По его словам, комиссия приняла это решение, ссылаясь на то, что уже прошло три дня, за которые она должна была рассмотреть вопрос регистрации, и ввиду того, что БЮТ обратился с этим вопросом в ЦИК.

Члены КГТИК считают, что решение по этому вопросу должна принимать ЦИК, объяснил В.ПИЛИПЕНКО.

«Мы стали свидетелями того, что в Киеве не существует ТИК, а существует группа людей, которые боятся взять на себя ответственность. Сегодня своим решением они подтвердили, что в среду они допустили бездеятельность, которая квалифицируется, согласно статье 367 Уголовного кодекса Украины, как служебная небрежность, а именно непринятие соответствующего решения органом, который уполномочен это принимать. Сегодня они констатировали, что не могут принять решения, поскольку прошел срок для его принятия», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

По его мнению, найдено формальное основание для того, чтобы не регистрировать новых депутатов.

По его словам, ЦИК должна рассмотреть вопрос регистрации новых депутатов Киевсовета по обращению БЮТ в течение 30 дней.

В.ПИЛИПЕНКО уточнил, что все необходимые материалы поданы в ЦИК 5 февраля.

«Мы будем ждать, что ЦИК примет соответствующее решение», - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Он также сообщил журналистам, что вопрос об ответственности Киевской городской территориальной избирательной комиссии будет затрагиваться перед правоохранительными органами уже в ближайшее время.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА сообщила, что ее фракция будет просить Совет блока подать иск в суд относительно принудительного роспуска КГТИК.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2007 г. Верховная Рада Украины ввела императивный мандат для депутатов Верховной Рады Крыма и местных советов, избранных по пропорциональной избирательной системе, что предусматривает запрет на переход между фракциями депутатов местных советов.

2 июня 2007 года съезд БЮТ принял решение о лишении полномочий 15 депутатов Киевсовета, которые вышли из фракции (на местных выборах 2006 г. по спискам БЮТ в Киевсовет прошел 41 депутат).

1 февраля 2008 года Апелляционный административный суд Киева признал законными решение БЮТ об исключении депутатов местных советов из своих рядов.

6 февраля КГТИК перенесла на 11 февраля рассмотрение вопроса регистрации новых депутатов от БЮТ в Киевсовете из-за сомнения членов комиссии в законности некоторых документов.

Сегодня, 11 февраля, председатель Киевской городской организации ВО «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА сообщил, что Фракция Блока Юлии Тимошенко обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой принять решение о регистрации новых депутатов Киевсовета от БЮТ.