Силы АТО удерживают все ранее освобожденные населенные пункты и готовят контрнаступление - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас идет огневое противостояние, и нам сейчас трудно получить информацию о том, кто где сейчас находится. По крайней мере, мы знаем точно, что все населенные пункты, которые были под контролем украинских военных сегодня утром, они остаются», - заявил он.

Читайте такжеИнформация о перемещении украинских войск в зоне АТО будет закрыта«Украинскими военными отрабатываются планы по контрнаступлению и усилению давления на тех, кто наступает. Более детальной информации относительно движения, маршрутов мы не подаем», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в течение последних суток произошло резкое обострение ситуации в Донецкой области, где, по данным СНБО Украины, российские военные захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов.

В связи с этим сегодня, 28 августа, президент Украины отменил свой рабочий визит в Турецкую Республику и сообщил о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий.