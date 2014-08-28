Эльмар Брок инициирует ужесточение санкций против России

Об этом он заявил после экстренного заседания в Брюсселе, одной из тем которого была ситуация в Украине, сообщает радио "Свобода".

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"Учитывая развитие событий в Украине за последние сутки, мы считаем, что нам следует найти возможность усиления санкций в отношении России", - подчеркнул Эльмар Брок.

Европарламентарий отметил, что "надо использовать все возможности для нахождения мирного решения кризиса в Украине". "Однако события последних часов свидетельствуют, что единственным возможным выходом могут быть только новые санкции", - отметил Эльмар Брок, добавив, что Брюссель рассматривает возможность увеличения финансовой помощи Украине - как немедленной, так и на длительный период.

Относительно возможных новых ограничений со стороны ЕС, которые могут быть рассмотрены на внеочередном саммите глав государств и правительств 30 августа, евродепутат говорит, что, например, возможно усиление санкций на финансовый сектор России. "В частности, прекратить все еще существующее финансирование из западных хедж-фондов некоторых российских финансовых продуктов", - отметил Эльмар Брок.

Ранее официальный Киев призвал ЕС безотлагательно рассмотреть на заседании своего совета 30 августа ситуацию в Украине.