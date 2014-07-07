Ключевой для Киева комитет Европарламента по международным делам возглавил Брок
20:50, 07 июля 2014Мир
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Такое решение было принято в понедельник в Брюсселе в ходе инаугурационного заседания комитета ЕП нового созыва.
Брок возглавил комитет по вопросам иностранных дел ЕП / Фото УНИАН
Ключевой для Украины комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента возглавил немецкий политик, представитель европейских народников Элмар Брок.
Такое решение было принято в понедельник в Брюсселе в ходе инаугурационного заседания комитета ЕП нового созыва, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.
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Сразу после назначения Брок занял кресло председательствующего и продолжил заседание комитета.
Он известен тем, что во время президентства в Украине Виктора Януковича постоянно выступал с острой критикой в адрес украинского руководства после ареста экс-премьера Юлии Тимошенко.
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