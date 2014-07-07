Ключевой для Киева комитет Европарламента по международным делам возглавил Брок

Ключевой для Украины комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента возглавил немецкий политик, представитель европейских народников Элмар Брок.

Такое решение было принято в понедельник в Брюсселе в ходе инаугурационного заседания комитета ЕП нового созыва, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.

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Сразу после назначения Брок занял кресло председательствующего и продолжил заседание комитета.

Он известен тем, что во время президентства в Украине Виктора Януковича постоянно выступал с острой критикой в адрес украинского руководства после ареста экс-премьера Юлии Тимошенко.