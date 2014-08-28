Швейцария обнародовала список лиц, которые попали под санкции против России

замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, бизнесмены Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, Константин Малофеев и Аркадий Ротенберг, а также глава МВД Крыма Сергей Абисов, вице-председатель верховного совета ДНР Борис Литвинов и пресс-секретарь ЛНР Оксана Чигрина. Эти лица уже фигурируют в санкционных списках ЕС и США, сообщает РИА Новости.

В черный список банков попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк". Этим учреждениям будет ограничен доступ к рынкам капитала Швейцарии. Ранее эти банки попали под санкции со стороны Евросоюза.

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Кроме того, в список санкций попали российский оборонный концерн"Алмаз-Антей", летавшая в Крым низкобюджетная авиакомпания "Добролет" и Российский национальный коммерческий банк. Как отмечалось в заявлении Федерального совета, швейцарским компаниям и гражданам будет запрещено "начинать новые финансовые отношения, а об уже существующих необходимо уведомить власти".

Новый запрет коснулся также импорта материалов военного назначения из России, а также экспорта нефтяного оборудования. Кроме того, страна ограничит инвестиции в развитие Крыма и Севастополя.

В общем под швейцарские ограничения попадают 98 человек. Людям из этого списка запрещен въезд на территорию страны. Государственным финансовым институтам запретили устанавливать новые деловые отношения с физическими и юридическими лицами, которые подпали под европейские санкции.