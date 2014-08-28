Россия вчера остановила пропуск на границе с Сумщиной для отгрузки военной техники
14:21, 28 августа 2014Политика
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Россия на пункте пропуска "Суджа" вблизи Сумской области прекратила пропуск украинцев из-за загрузки на железнодорожные платформы военной техники для отправки в Украину.
Россия отгрузила военную технику на границе с Украиной / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины со ссылкой на сводную информацию СНБО
"Вчера с 10:30 до 12:00 российскими пограничниками в пункте пропуска «Суджа», что напротив украинского пункта пропуска «Юнаковка» в Сумской области, был приостановлен пропуск на въезд в Россию граждан Украины. По оперативной информации, на железнодорожной станции г. Суджа (около 20 км от границы) осуществлялась погрузка на железнодорожные платформы военной техники для передислокации на другой участок украинско-российской границы", - отметили в СНБО.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО в связи с вторжением российских войск на востоке Украины.
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