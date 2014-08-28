Россия вчера остановила пропуск на границе с Сумщиной для отгрузки военной техники

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины со ссылкой на сводную информацию СНБО

"Вчера с 10:30 до 12:00 российскими пограничниками в пункте пропуска «Суджа», что напротив украинского пункта пропуска «Юнаковка» в Сумской области, был приостановлен пропуск на въезд в Россию граждан Украины. По оперативной информации, на железнодорожной станции г. Суджа (около 20 км от границы) осуществлялась погрузка на железнодорожные платформы военной техники для передислокации на другой участок украинско-российской границы", - отметили в СНБО.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО в связи с вторжением российских войск на востоке Украины.