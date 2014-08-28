В Украине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

В Украине официально стартовала избирательная кампания в парламент.

Внеочередные выборы назначены на 26 октября. 225 депутатов избираются по партийным спискам и столько же - по мажоритарным округам. Избранников в этом парламенте будет меньше, поскольку выборы не смогут состояться в оккупированном Крыму.

Читайте такжеЛуценко прогнозирует обновление состава новой Рады на 30%

Жители Крыма смогут проголосовать на материковой Украине. Переселенцы из полуострова и Донбасса - по месту нового проживания.

В ЦИК надеются, что действующий парламент определится, как голосовать избирателям в зоне АТО, на территориях освобожденных от террористов. Возможно, для этого понадобится изменить границы округов в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил о роспуске и досрочных выборах в Раду 25 августа в обращении к украинцам.

Отметим, что 26 октября впервые в истории Украины состоятся внеочередные выборы народных депутатов по смешанной системе. Половина состава парламента - 225 народных депутатов - будут избираться по партийным спискам и остальные народные депутаты, еще 213, будут избираться по одномандатным мажоритарным избирательными округам.

Как сообщал УНИАН, 24 июля председатель Верховной Рады Александр Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор». По словам Турчинова, на пленарном заседании ВР фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решение народных депутатов.

Читайте такжеПрезидент распустил Раду и обратился к украинцам. Текст. Видео

Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из коалиции. Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы.

Как известно, в соответствии с Конституцией, если на протяжении 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту распустить парламент.