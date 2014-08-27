В Черкассах начал работу центр материально-технического обеспечения участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного совета, центр создали для того, чтобы воины, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, могли получать именно ту помощь, которая им необходима.

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В состав центра вошли представители общественных организаций, военкоматов, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Также при центре круглосуточно работают несколько телефонов «горячей линии».