Пограничники копают рвы и устанавливают препятствия для бронетехники из РФ

Пограничники во взаимодействии с подразделениями Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, облгосадминистрации осуществляют меры по усовершенствованию инженерного обустройства государственной границы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, для выполнения задач задействуется различная землеройная техника (машины для рытья котлованов МДК-3, полковые землеройные машины ПЗМ-2).

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С целью осложнения перемещения через государственную границу техники осуществляются меры по установлению инженерных заграждений на танкоугрожающих направлениях: рвов в ширину 3 на 2 м – 109,9 км, инженерных заграждений из колючей проволоки, пакетов малозаметных препятствий – 51,9 км.

С целью обеспечения выполнения задач по охране и обороне границы обустраиваются опорные пункты пограничных подразделений, оборонные позиции в местах несения службы пограничными нарядами, в том числе в действующих пунктах пропуска через границу, подготовленные к ведению круговой обороны военные городки подразделений, укрытия для техники. Особое внимание уделяется оборудованию блиндажей и перекрытых щелей для защиты личного состава от средств поражения.

Оборудовано позиций для обороны: окопов – 465, в том числе в пунктах пропуска – 130; траншей – 11,95 км, в том числе в пунктах пропуска – 1,6 км; блиндажей (перекрытых щелей) – 112; защитных стенок из земленосных мешков – 235; блокпостов – 29.

Мероприятия по инженерному обустройству государственной границы продолжаются и постоянно совершенствуются.

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Находясь на украинско-российской границе председатель Госпогранслужбы Николай Литвин особое внимание уделил проведению инженерно-технического обустройства границы. Речь идет о необходимости создания надежной линии инженерных заграждений для того, чтобы сделать невозможным беспрепятственное преодоление границы как диверсионно-разведывательными группами, так и тяжелой военной техникой. Литвин проверил участки ответственности Донецкого, Луганского, Харьковского и Сумского пограничных отрядов, побывал на танкоугрожающих направлениях и местах постоянных нападений террористов и российских наемников, в том числе в пунктах пропуска «Новоазовск», «Красная Таловка», «Гоптовка», отделах пограничной службы «Новоазовск», «Беловодск», «Меловое».

«Уже не скрывается агрессия со стороны бывшего братского российского государства не оставляет Украине другого выбора, как строить надежную систему обороны границы с использованием разных видов инженерных заграждений», - заявили в Госпогранслужбе.