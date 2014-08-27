В НАТО готовы помогать в лечении раненных украинских солдат - Чалый

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый на брифинге.Читайте такжеСМИ: Хорватия поставит Украине 14 военных вертолетов

По словам Чалого, на саммите НАТО в Уэльсе 4-5 сентября будет обсуждаться вопрос помощи украинским воинам, которые имеют серьезные ранения.

«Здесь НАТО готово лечить, помочь финансово – изготовлять протезы. То есть, у нас есть такой гуманитарный компонент сотрудничества», - сказал он.