Мы будем инициировать вопрос отставки главы Нацбанка - Шуфрич

Народный депутат, член парламентской фракции ПАРТИИ РЕГИОНОВ, председатель Киевской городской организации ПР Нестор Шуфрич считает, что глава Национального банка Украины Виктория Гонтарева должна быть отправлена в отставку и понести ответственность за катастрофическое падение курса гривны. Об этом политик заявил в эфире программы «Факты» на телеканале ICTV.

«На фоне вооруженного противостояния на востоке Украины мы уже видим первую реакцию на указ о роспуске парламента – страшный рост курса доллара и обесценивание гривны», - сказал Нестор Шуфрич.

Народный депутат напомнил, что ПР уже 6 месяцев не у власти. За это время гривна подешевела почти в 1,5 раза.

«Когда ПР была у власти, доллар стоил 8 гривен, потом при Кубиве стал по 12. Сейчас, кстати, проводят расследование – кто нажился на этой спекуляции. Сегодня уже доллар пробил отметку в 14 и никто не знает, когда остановится. Мы, кстати, в связи с этим будем инициировать вопрос ответственности и отставки руководителя Национального банка», - заявил Нестор Шуфрич.