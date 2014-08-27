Данилишин рассказал, при каких условиях он готов работать в Кабмине

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин заявляет, что готов снова работать в правительстве, если сможет воплощать свою программу реформ.

«Я всегда работал и готов работать на благо Украины. Но как человек, прошедший политические преследования режима Януковича, политический беженец, и в конце-концов - академик НАН Украины, чьи труды переведены на 16 языков мира, я не могу просто выполнять чьи-то поручения, которые не имеют никакого содержания. Идти в правительство - я бы пошел и даже его бы возглавил. Но у меня есть своя программа и свое видение развития страны, план реформ, который разрабатывался при участии многих ученых мира», - такое заявление Богдан Данилишин передал Радио Свобода.

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Некоторые СМИ называют его одним из главных кандидатов на пост министра экономического развития и торговли после отставки Павла Шереметы.

Данилишин возглавлял ведомство с 2007 по 2010 годы во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Сейчас он считает, что экономические изменения в Украине надо начать с административной и судебной реформ, а покупательная способность должна расти только за счет повышения производительности труда.

В Украине Данилишина обвиняли в служебных злоупотреблениях, он настаивал, что дела имеют политическую подоплеку, и в 2011 году получил убежище в Чехии.