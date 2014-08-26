В Новоазовск из России идет колонна из 30 танков и 2 БТРов - «Права справа»

22:42, 26 августа 2014
Политика
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В Новоазовск из России идет колонна военной техники из 30 танков и 2 БТРов.

БТР РФ / Facebook, Serdgio Rostovsev

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего. 

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Снегирев также сообщил, что на границе к КПП пункта пропуска Гуково (Ростовская область) около 21.00 подошла колонна из 100 единиц военной техники.

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