В Новоазовск из России идет колонна из 30 танков и 2 БТРов - «Права справа»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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Снегирев также сообщил, что на границе к КПП пункта пропуска Гуково (Ростовская область) около 21.00 подошла колонна из 100 единиц военной техники.