Минобороны РФ признало вторжение российских военных в Украину и факт их пленения

Министерство обороны РФ признало вторжение российских военных в Украину и факт их пленения.

Как сообщает российское госагентство «Россия сегодня», ссылаясь на источник в Минобороны РФ, «указанные военнослужащие действительно участвовали в патрулировании участка российско-украинской границы, пересекли ее, вероятно, случайно на необорудованном, немаркированном участке, сопротивления Вооруженным силам Украины при задержании, насколько нам известно, не оказывали», - сказал источник в Минобороны РФ.

Он напомнил, что на российскую территорию многократно поодиночке и группами выходили украинские военнослужащие общей численностью более 500 человек, в том числе с оружием в руках и на бронетехнике. «Никакой излишней шумихи по этому поводу мы не устраивали. Просто возвращали всех желающих на украинскую территорию в безопасном месте», - подчеркнул источник.

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Как сообщал УНИАН, российские СМИ и социальные сети заявляют о многочисленных случаях гибели российских военнослужащих, которые вторглись в Украину. Официально Россия опровергает такие сообщения, называя их «информационной войной».

Утром 25 августа в деревне Выбуты под российским Псковом прошли похороны десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах.

Также 25 августа стало известно, что силы АТО задержали 10 российских десантников из 98-й дивизии. Для доказательства данного факта штаб АТО распространил видеосьемки допросов.

Один из российских военнослужащих сообщил, что задачей его подразделения было вторжение на 70 км вглубь территории Украины.

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В частности, ефрейтор Мильчаков признался, что, будь его воля, он бы «никуда не лез». «Я вообще считаю, что Украина - независимая республика. Если там есть какие-то проблемы, то пусть они внутри решаются», - сказал военный. По словам десантника, их сослали в Украину, но о цели пребывания не сообщили. «Ничего не сказали, сказали, что совершаем марш 70 километров. Выход на три дня», - сказал россиянин.