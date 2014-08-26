Климкин предвидит непростые переговоры в Минске
03:22, 26 августа 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает наличие сложностей в проведении встречи "Евразийской тройки", Украины и ЕС в Минске во вторник, 26 августа.
Климкин предвилит непростые переговоры в Минске / УНИАН
Об этом он написал в своем Twitter.
"Минск будет сложный, и мы готовы к дипломатическому бою. Президент настроен решительно. Нас расшатывают дезинформацией, поэтому прошу: сохраняйте спокойствие", – отметил он.
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В Минске 26 августа состоится встреча в формате Украина – Европейский Союз – "Евразийская тройка" (Беларусь, Казахстан, Россия). На повестке дня встречи будут вопросы, связанные с выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасностью и стабилизацией ситуации на Донбассе.
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