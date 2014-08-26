Климкин предвидит непростые переговоры в Минске

Об этом он написал в своем Twitter.

"Минск будет сложный, и мы готовы к дипломатическому бою. Президент настроен решительно. Нас расшатывают дезинформацией, поэтому прошу: сохраняйте спокойствие", – отметил он.

Читайте такжеПорошенко едет в Минск с намерением договориться о мире

В Минске 26 августа состоится встреча в формате Украина – Европейский Союз – "Евразийская тройка" (Беларусь, Казахстан, Россия). На повестке дня встречи будут вопросы, связанные с выполнением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, энергетической безопасностью и стабилизацией ситуации на Донбассе.