В Мариуполе активизировались агитаторы за «ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

«На телефон доверия объединенных сил АТО в Мариуполе поступают сообщения от местных жителей о том, что в городе активизировалась деятельность групп людей, которые агитируют местное население вступать в так называемую «ДНР», мотивируя тем, что в ближайшее время в Мариуполь подойдет подкрепление террористов», - говорится в сообщении.Читайте такжеВ Мариуполе обстановка стабильная, все убежища находятся в полной готовности

Командование объединенных сил АТО в Мариуполе просит местных жителей сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и не поддаваться на призывы террористов.

По мнению Нацгвардии, факт активизации деятельности этих групп свидетельствует о том, что местное население категорически осуждает и не поддерживает террористов. Также подобной информацией террористы пытаются усилить панику среди жителей, отмечается в сообщении.

Как уверяют в Нацгвардии, работа по выявлению и задержанию соучастников террористических групп продолжается.