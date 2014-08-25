Турчинов не исключает принятие технологических изменений избирательного законодательства



Об этом он сказал в интервью на ”5-м канале”, отвечая на вопрос, будут ли в ближайшее время приняты изменения в избирательное законодательство.

Турчинов подчеркнул, что украинское избирательное законодательство требует существенных изменений, которые должен принять парламент.

”Проблема заключается в том, что маховик избирательной кампании был запущен чуть раньше, чем это было необходимо. Сначала нам надо было действительно изменить законы, подготовиться к выборам и после этого уже запускать избирательный процесс”, - сказал спикер.

Он отметил, что сейчас политические силы уже начали избирательную кампанию и поэтому смотрят на законодательную деятельность сквозь призму своих избирательных интересов.

”В одних интересы, чтобы были блоки, у других - чтобы блоков не было, одни хотят, чтобы были мажоритарные округа, другие считают, что только пропорциональная система может в этих условиях обеспечить демократичность выборов”, - сказал Турчинов и добавил, что в условиях, когда избирательная кампания уже началась, трудно найти консенсус.

Он убежден, что избирательные законы необходимо менять еще до выборов, а не во время кампаний.

”Все равно нам придется возвращаться к избирательным вопросам в парламенте хотя бы потому, что нам надо менять бюджет”, - отметил Турчинов и напомнил, что соответствующие изменения необходимо внести для выделения средств на проведение голосования.

Отвечая на вопрос, таким образом тема с выборами по открытым спискам на нынешние выборы являются уже закрытой, спикер отметил, что ”шансов немного, что она будет проголосована и для этого наберется более 226 голосов”.

В то же время Турчинов отметил, что парламент может принять ”косметические изменения” для технологического обеспечения избирательного процесса.

”Эти изменения сейчас нарабатывает Центральная избирательная комиссия, чтобы не было проблем с печатью бюллетеней, чтобы своевременно начали работать избирательные комиссии”, - сказал он и напомнил, что по нынешнему закону, который является ”компиляцией своего времени пропорциональной и мажоритарной системы”, впервые проводятся досрочные выборы, и технологически этот закон ”не рассматривал формат проведения внеочередных выборов”.

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Таким образом, отметил спикер, он не исключает необходимость принятия технологических изменений, которые ”не должны менять правила игры, которая начнется”.

Как сообщал УНИАН, 24 июля Турчинов объявил о прекращении деятельности коалиции «Европейский выбор».

По словам Турчинова, на пленарном заседании ВР фракции “УДАР” и “Свобода” заявили о выходе из коалиции и подали соответствующие документы с личными подписями, которые подтверждают решения народных депутатов. Кроме того, по его словам, еще 19 народных депутатов подали заявления о выходе из коалиции.

Фракции «УДАР» и «Свобода» объявили о выходе из коалиции, чтобы дать основания президенту распустить нынешний парламент и назначить новые выборы.

Как известно, согласно Конституции, если в течение 30 дней не будет создана новая коалиция, это дает основания президенту распустить парламент.