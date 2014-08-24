Автобусное сообщение с Донецком практически остановлено - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 24 августа междугороднее автобусное сообщение с Донецком практически не осуществляется, что связано с боевыми действиями вокруг областного центра.

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По словам заместителя директора департамента Александра Рыщенко, сегодня на Южный автовокзал прибыли только автобусы из Запорожья и Великоновоселковского района, также курсируют маршрутки в Макеевку и обратно, в остальных направлениях выезда нет. В частности, сегодня нет сообщения с южными и северными населенными пунктами области, включая Мариуполь и Славянск.

Облгосадминистрация будет ежедневно информировать об изменении ситуации с автобусным сообщением в регионе, подчеркивается в сообщении.