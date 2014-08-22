Военная техника с парада должна быть направлена в зону боевых действий - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о целесообразности проведения парада ко Дню Независимости.

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"Мы приобрели сотни единиц новой техники", - сказал Яценюк и добавил, что тысячи единиц было восстановлено.

"Вся эта техника, которая восстановлена, которая пройдет по городу Киеву, должна сразу же, в ту же минуту, ехать на войну. Броня должна прикрывать наших героев", - сказал премьер.