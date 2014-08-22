Несуществующие пленники – новый вид мошенничества в Украине

Страшно и больно осознавать, но чужое горе стало для многих мошенников средством наживы.

В последнее время появилось много сообщений от родственников пропавших без вести или взятых в заложники людей о том, что им звонят и требуют выкуп. Такие ситуации, зачастую, стандартны: родственникам пропавших людей звонят с неизвестного номера, представляются «ополчением», рассказывают, как пытают их близких. Дальше спрашивают, хотят ли родственники увидеть заложника живым, потом срочно просят денег (перечислить на карту или на чье-то имя переводом через систему Western Union). Если родственники просят подтвердить, что человек, которого они ищут, находится у звонящих, последние поступают двумя способами. Первый – орут матом и обещают присылать похищенного по частям, параллельно всячески давят на психику, запугивают и угрожают, рассказывая, что смерть близкого человека будет на совести родных.

Второй – дают трубку «заложнику». В кавычках, потому, что родственники, чаще всего, слышат нечленораздельную речь, или просто крики людей, которых пытают. Если же у них возникают сомнения в том, что с ними говорит человек, которого они ищут, им сообщают, что у него выбиты все зубы и по-другому он говорить не может. Кроме этого, родным и близким начинают красочно описывать, каким образом пытают заложника, намекая, что, если человека не забрать сейчас, то потом можно не узнать не только голос, но и тело…

Более того, конец любого такого разговора – один: вымогатели угрожают, что, если будет обращение в правоохранительные органы, то за этим последует «наказание».

Страшная и безумная ситуация. Но, после такого общения, родственники готовы верить во все, что угодно, и начинают искать деньги на выкуп. Однако, перечислив средства, не получают пленника.

Дело в том, что, судя по всему, своих жертв вымогатели находят среди тех, кто размещает объявления о поиске своих родственников в открытом доступе и публикует свои личные телефоны. Мошенники понимают, что люди, которые уже в отчаянии, готовы верить любой информации о своих близких и пойдут на все, чтобы их спасти, даже осознавая, что шансов мало. Кроме этого, даже если родные понимают, что их обманывают, они хватаются за самый маленький шанс на спасение своих близких.

В этой связи, хочется дать родственникам пропавших и взятых в заложники несколько простых советов. Во-первых, если вы размещаете объявление о пропаже человека, не оставляйте своих личных контактов. Размещайте объявления через сайты поиска людей, где даются телефоны редакции или поисковой инициативы.

Во-вторых, если вам все-таки позвонили мошенники, требующие выкуп, и вы почти наверняка уверены, что вас обманывают, обращайтесь в органы МВД Украины. Представители МВД Украины в общении с активистами Восток-СОС посоветовали в случае вымогательства звонить на «горячую линию» (0800500202) либо в дежурные части Киева (044)2549102), Харькова (050)7308643, или (057)7003014), Днепропетровска (056)7565510, или (056)7565200) и Запорожья (061) 236 7826).

Правоохранители утверждают, что звонки по этим телефонам – конфиденциальны. Поэтому информация о них не может просматриваться в Донецкой или Луганской областях, где, зачастую, и промышляют шантажом злоумышленники. В милиции заверяют, что родственники могут даже не оставлять свои личные данные, просто сообщать о факте вымогательства и диктовать телефонные номера, с которых поступали звонки с требованием денег. В любом случае, все эти сообщения будут регистрироваться, и по каждому будет проводиться расследование.

Далее, если будет установлено, что звонки с требованием выкупа были совершены с территории Луганской или Донецкой области, захваченной «ополченцами», то эта информация будет передаваться ответственным органам СБУ. И рассматриваться как возможные контакты «ополченцев».

Как бы там ни было, если ваши родственники стали пленниками «ополченцев», необходимо подать заявления в службы УМВД и СБУ. Учитывая же, что, на данный момент, ситуация стала опаснее, чем несколько недель назад, Восток-СОС рекомендует осторожнее относится к контактам с «ополченцами» и размещать информацию о пропавших в прессе.

Убедительно просим родственников быть аккуратными и не рисковать.

Анна Мокроусова, координатор Восток СОС