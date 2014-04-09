Генпрокуратура проверяет дипломы прокуроров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, Генпрокуратурой выявлены факты приема на прокурорско-следственные должности лиц, которые получили высшее юридическое образование в других государствах – бывших республиках СССР, а также получили дипломы не государственного образца, которые вызывают сомнения в их легитимности.

С целью реализации положений Конвенции о признании квалификаций о высшем образовании в Европейском регионе в Украине введена процедура признания иностранных документов об образовании (нострификации) путем установления соответствия академических, профессиональных прав и образовательно-квалификационных уровней иностранных документов об образовании (квалификации) государственным стандартам образования Украины.

Нострификация осуществляется Министерством образования и науки Украины на основании приказа Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 28 мая 2012 года «Некоторые вопросы признания и установления эквивалентности в Украине документов об образовании, выданных учебными заведениями других государств».Читайте такжеРада приняла закон о "люстрации" судей

В связи с этим, вновь созданным управлением внутренней безопасности Генеральной прокуратуры инициировано проведение проверок по выявлению фактов приема на прокурорско-следственные должности лиц, которые получили высшее юридическое образование в других государствах и не прошли процедуру их нострификации, а также получили сомнительные с точки зрения легитимности дипломы не государственного образца.

Генеральная прокуратура требует от руководителей всех региональных прокуратур, а также Национальной академии прокуратуры Украины: при наличии оснований относительно несоответствия документов о высшем образовании работающих прокуроров и следственных прокуратур всех уровней требованиям действующего законодательства Украины принять надлежащие меры реагирования. В дальнейшем при назначении лиц на прокурорско-следственные должности должны тщательным образом проверяться представленные ими дипломы о высшем юридическом образовании на соответствие приведенным требованиям.